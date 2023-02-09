Hakkari'de 31 köy ve 88 mezra yolu kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 31 köy ve 88 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 8 köy ve 23 mezra, Çukurca'da 3 köy ve 7 mezra, Derecik'te 1 mezra, Şemdinli'de 6 köy ve 27 mezra ile Yüksekova ilçesinde 14 köy ve 30 mezra olmak üzere 31 köy ve 88 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.