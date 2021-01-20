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Hakkari'de 328 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 328 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 328 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hakkari merkezde 22 köy ve 54 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Derecik'te 2 köy ve 9 mezra ile Şemdinli ilçesinde 18 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı.


Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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