İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilen Hakkari'de yüzlerce köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il merkezi ve ilçelerinde 109 köy ve 237 mezra yolu olmak üzere toplam 346 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirttiler.


Kapanan yolların yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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