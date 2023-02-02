Hakkari'de 365 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 365 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde 28 köy ve 75 mezra, Derecik'te 2 köy ve 3 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 77 mezra, Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezra yolu olmak üzere 365 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.