Hakkari'de 380 tabanca gövdesi ve 22 av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında 380 tabanca gövdesi ve 22 av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda; 380 adet tabanca gövdesi ve 22 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.