Hakkari'de 39 yol projesi hayata geçiriliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de KÖYDES kapsamında 39 yol projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada; 10 adet merkez, 13 adet Yüksekova, 6 adet Şemdinli, 4 adet Çukurca ve 6 adet Derecik ilçesinde olmak üzere toplam 39 yol projesi planlandığı belirtilerek, bazı projelerin tamamlandığı bazılarını ise proje çalışmalarını devam ettiği öğrenildi.