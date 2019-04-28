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Hakkari'de 4 EYP düzeneği ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonda farklı noktalarda 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2 adet depoda muhtelif yaşam malzemesi ve 1 adet RPG-7 silahı ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonda farklı noktalarda 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2 adet depoda muhtelif yaşam malzemesi ve 1 adet RPG-7 silahı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün bahar tertiplenmesine yönelik icra edilen Şehit Jandarma Er Abdülkerim Erdoğan 1. Operasyonu kapsamında, Şemdinli ilçesi İncesu mevkiinde Şemdinli Jandarma Asayiş Komando-Polis Özel Harekat ve 34.Tugay METİ timlerinin katılımıyla operasyon icra edildi. Operasyonda farklı noktalarda 4 adet EYP düzeneği, 2 adet depoda muhtelif yaşam malzemesi ve 1 adet RPG-7 silahı ele geçirildi.

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