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Hakkari'de 4. Kar Festivali düzenlenecek

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 4.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 4. Kar Festivali, 1 Mart'ta başlıyor.


Hakkâri Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonu ve İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hakkâri Belediyesi işbirliği ile ‘4. Hakkâri Kar Festivali' düzenlenecek. 1 Mart Pazar günü 11.00 ila 16.00 saatlerinde yapılacak festivalde resim sergisi, halk oyunları, jimnastik ve snowboard gösterileri, yarışmalar, dengbej dinletisi, kar raftingi, konser yer alacak. Hakkâri Kayak Merkezi'nde yapılacak olan festivale katılmak isteyen vatandaşlar için eski Hakkâri Valiliği önünden ücretsiz servisler kaldırılacak.


Festival ile Hakkari'nin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, İran ve Irak'a sınırı bulunan Hakkâri'nin bir turizm iline dönüştürülmesi ve il dışındaki yatırımcıların dikkatinin bölgeye çekilerek Hakkari'ye ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik alanlarda yatırımların gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden yetkililer, festival ile sosyal dayanışma ve kaynaşmanın pekişmesi ve kış turizminin canlandırılmasının da amaçlandığını söylediler. Yetkililer, tüm halkı festivale davet ettiler.

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