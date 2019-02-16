İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de 42 yerleşim yerinde karla mücadele sürüyor

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 42 yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 42 yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Hakkari Valiliği, Hakkari merkezde 4 köy, 10 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 6 köy, 22 mezra olmak üzere kapalı olan 42 yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerini yüksek rakımdaki dondurucu soğuk havaya rağmen çalışmalarını aralıksız olar sürdürdüğü belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.