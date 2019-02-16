Hakkari'de 42 yerleşim yerinde karla mücadele sürüyor

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 42 yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari Valiliği, Hakkari merkezde 4 köy, 10 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 6 köy, 22 mezra olmak üzere kapalı olan 42 yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerini yüksek rakımdaki dondurucu soğuk havaya rağmen çalışmalarını aralıksız olar sürdürdüğü belirtildi.