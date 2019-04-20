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Hakkari'de 43. turizm haftası kutlaması

Hakkâri’de 43.

Hakkâri'de 43. turizm haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, vatandaşların turizme olan ilgisini artırmak, turizm adına yapılan çalışmaları ifade etmek ve bu sektörde hizmet verenleri hatırlamak adına her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası turizm haftası olarak kutlanmakta olduğunu söyledi. Katılımcıların turizm haftasını kutlayan Vali Akbıyık, ilimin turizm alanında kalkınması ve gelişmesine katkıda bulunan turizm sektör temsilcilerine teşekkür etti.


İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, ilin turizm alanında kalkınması, gelişmesi, potansiyeline ilişkin bir konuşma yaptı.


Hakkâri tanıtım filminin izlenmesinin ardından Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ''Rafting Sporunda Hakkâri ve Zap Vadisi'', Hakkâri Üniversitesi öğretim görevlileri Murat Adıyaman ve Emin Yıldırım ise ''Hakkâri'de Doğa Sporları Potansiyeli'' üzerine sunum yaptı.


Program, ilin turizm alanındaki tanıtımına katkı sağlayan turizm sektör temsilcilerine plâket verilmesi ve Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün ''Doğa Sporları Fotoğraf Sergisi''nin gezilmesi ile sona erdi.

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