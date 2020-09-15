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Hakkari'de 45 kiloluk bal kabağı yetiştirildi

Hakkari’de çiftçilik yapan Nazım Çiftçi, bahçesinde 45 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.

Hakkari'de çiftçilik yapan Nazım Çiftçi, bahçesinde 45 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.


Otluca köyü Dereboyu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nazım Çiftçi'nin kendi bahçesinde yetiştirdiği 45 kilo ağırlığındaki bal kabağı görenleri şaşırttı. Doğal ortamda her türlü organik sebze yetiştirdiğini ifade eden Çiftçi, ürettiği bal kabağının da 45 kilo olduğunu belirtti. Çiftçi, “Bahçemde her türlü sebze ve meyveyi organik olarak yetiştiriyorum. Ağırlıkları 10 ila 20 kilogram arasında değişen karpuz yetiştirdim. Kabaklar ise 40 ila 45 kiloyu buluyor. Bunun dışında arıcılık yaparak hakiki karakovan balı üretiyorum. Sebze, meyve ve bal ihtiyaçlarını bizden karşılayanlar ise her defasında memnuniyetlerini dile getiriyorlar” dedi.

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