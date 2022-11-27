Hakkari'de 45 köy, 110 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 45 köy, 110 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 45 köy ile 110 mezra yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi kapalı yolların yeniden açılması için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüyor.

"Çocuklar kartopu heyecanı yaşadı"

Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde kendilerini dışarı atan çocuklar ise sezonun ilk kartopunu oynamanın keyfini yaşadı. Deniz, İkra ve Jinda Özkan kardeşler, lapa lapa kar yağışı altında bir yandan şarkı söyleyip bir yandan kartopu oynadılar.