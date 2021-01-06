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Hakkari'de 48 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir binada yapılan aramada 48 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binada yapılan aramada 48 kilo eroin ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Güvenli Mahallesi'nde bulunan bir binada yapılan adli arama neticesinde 96 paket halinde toplamda 48 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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