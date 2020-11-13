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Hakkari'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Güldalı köyü ve Akpınar köyü kırsal alanında yapılan araziye terk edilmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güldalı köyü ve Akpınar köyü kırsal alanında yapılan araziye terk edilmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 12 Kasım 2020 günü Yüksekova ilçesi Güldalı köyü ve Akpınar köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde başıboş at üzerinde 2 bin paket ve araziye atılı vaziyette 3 bin paket olmak üzere toplamda 5 bin paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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