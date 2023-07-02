Hakkari'de '5. Cilo Fest' Tuğçe Kandemir konseri ile sona erdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen "5. Cilo Fest" sanatçı Tuğçe Kandemir'in konseri ile sona erdi.

'Milli Park" ilan edilen Sat Buzul Gölleri, bu hafta sonu 5'incisi düzenlenen '5. Cilo Fest' ile kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yaptı. Hakkari Valiliği'nin organize ettiği, Yüksekova Kaymakamlığı ile çeşitli kurumların da destek verdiği festivale, Hakkari'nin yanı sıra birçok ilden hatta yurt dışından gelenlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı. Yüksekova ilçesinde bulunan 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festivale iki gün boyunca vatandaşlar akın etti. Renkli görüntülere sahne olan festivalde katılımcılar Sat Gölü çevresinde kurdukları çadırlarda geceyi geçirdi.

Festivalin birinci gün etkinliklerine; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Vali yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve binlerce vatandaş katıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Valiliği koordinesinde Hakkari Belediyesi ve Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) ortaklığı ve Yüksekova Kaymakamlığı ev sahipliğinde Cilo Fest'e yoğun katlım sağladığını söyledi. Vali Akbıyık, "Festivale Türkiye'nin dört bir yanından davetliler katıldı. Önümüzdeki yıllarda daha profesyonel ve kalabalık festivaller yapılacak inşallah. Terörden arındırılan Hakkari'de festivallerin yanı sıra sanat, spor, eğitim ve sağlık alanlarında da büyük ilerlemeler kaydetti. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından 15 bine yakın kişi katıldı" dedi.

Festival Tuğçe Kandemir konseriyle sona erdi

Belediye sanat topluluğu gösterisi, rafting, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirmenin heyecanını yaşadı. Sanatçı Tuğçe Kandemir, birbirinden güzel şarkılar seslendirerek binlerce kişiye neşeli saatler yaşattı. Hakkari Valisi ve Belediye Bakan Vekili İdris Akbıyık, sanatçı Tuğçe Kandemir ve emeği geçenlere hediyeler vermesinin ardından festival sona erdi.