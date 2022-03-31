Hakkari'de 5 iş yerine ceza

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gün içerisinde 56 iş yeri denetlenerek 4'ü zincir market olmak üzere 5 iş yerine ceza kesildi.

Zabıta Müdürü Adil Demir'in başında bulunduğu ekipler, kentin birçok yerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kentteki zincir ve yerel marketlere yönelik yaptıkları denetimlerde iki gün içerisinde 56 iş yerini denetledi. Zabıta ekipleri, iş yerlerinin raflarındaki ürünleri büyük bir titizlikle denetledi. Tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek raflardan indirilirken, 4'ü zincir market olmak üzere 5 iş yerine ceza kesildi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerde özellikle hijyen kuralları hassasiyetine dikkat ettiklerini söyleyerek, “Halkımızın sağlığı için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. İki gün içerisinde 56 iş yerini denetledik. Tarihi geçmiş ürünleri tespit ettiğimiz 4'ü zincir market olmak üzere 5 iş yerine cezai işlem uyguladık” dediler.