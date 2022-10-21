Hakkari'de 5 kilo ecstasy maddesi ele geçirildi

Hakkari'de toz halinde 5 kilo ecstasy maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan şahıslar hakkında yapılan operasyon neticesinde; toz halinde 5 kilogram ecstasy maddesi ele geçirilmiş olup, 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.