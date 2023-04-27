İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesinde yaklaşık 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesinde yaklaşık 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor.


Yüksekova ilçesindeki İkiyakalar bölgesinde bulunan Sat Gölleri Göllerbaşı Üs Bölgesinde il özel idaresi ekipleri ekskavatörle karla mücadele çalışması yürütüyor. Yaklaşık 5 gündür süren karla mücadele çalışmasının devam ettiği belirtilirken, kar tünellerinin oluştuğu yolda iş makineleri güçlükle yolu açıyor. Bölgede çalışmaların halen devam ettiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.