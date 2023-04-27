Hakkari'de 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesinde yaklaşık 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesindeki İkiyakalar bölgesinde bulunan Sat Gölleri Göllerbaşı Üs Bölgesinde il özel idaresi ekipleri ekskavatörle karla mücadele çalışması yürütüyor. Yaklaşık 5 gündür süren karla mücadele çalışmasının devam ettiği belirtilirken, kar tünellerinin oluştuğu yolda iş makineleri güçlükle yolu açıyor. Bölgede çalışmaların halen devam ettiği belirtildi.