Hakkâri'de 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 100'e yaklaştı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulöncesi eğitim alanında yürütülen çalışmalar neticesinde 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 99'a kadar yükseldi.

Binlerce çocuk, donanımlı sınıflarda gördükleri kaliteli eğitimle ilköğretim dönemine hazırlanıyor. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hizmete sunulan ve sayıca il genelinde hızlı bir artışa ulaşılan okulöncesi eğitim kurumları sayesinde öğrenciler sadece fiziki bir okulun yanı sıra eğitimde her zaman amaçlanan fırsat eşitliğine de kavuşmuş oluyorlar.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanlığının okulöncesi eğitime verdiği önem ve Vali İdris Akbıyık'ın destekleri ve himayelerinde başlatılan eğitim seferberliği ile kent genelinde okulöncesi eğitime katılım oranlarının büyük bir artış gösterdiğini söyledi. Okullaşma oranının yüzde 100'lere kadar ulaşılmasını sağlamak hedefiyle çalışmaların yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bunda da başarılı olduklarını ifade ederek, "Bakanlığımızca başlatılan okulöncesi eğitim seferberliği çerçevesinde ilimizde şu an için okullaşma oranımız yüzde 99'lar seviyesinde. Amacımız yüzde 100 seviyesine ulaştırabilmek. Yine 3 yaş olan okullaşma oranını yüzde 35'ten yüzde 45'e; 4 yaş ise yüzde 47'den yüzde 65'e kadar yükseltmiş bulunmaktayız. Bu anlamda bakanımıza ve valimize, okulöncesi eğitime verdikleri desteklerden dolayı ilimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.