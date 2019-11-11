İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de 50 bin fidan toprakla buluşturuldu

Hakkari Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte, 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde eş zamanlı başlattığı 11 milyon fidan dikimi etkinliği, Hakkari'nin Berçelan Mahallesi Vatan Tepesi'nde başladı. Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde eş zamanlı başlattığı 11 milyon fidan dikme etkinliğine Hakkari'de de binlerce kişinin katıldığını söyledi. Vali Akbıyık, “Cumhurbaşkanımızın kararı ile bugün Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla 50 bin fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.


Orman İşletme Müdürlüğündeki görevlilerin fidan dikimi hakkında bilgi vermesinin ardından Vali Akbıyık tarafından ilk fidan toprakla buluşturuldu. Ardından protokol üyeleri, kurum amirleri, vatandaşlar, asker, polis, öğrenci, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri el ele vererek Vatan Tepesi'ne fidan diktiler.


Fidan dikme etkinliğine vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Orman İşletme Müdürü Terzan Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.