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Hakkari'de 50 kilo 852 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 50 kilo 852 gram eroin ve 150 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 50 kilo 852 gram eroin ve 150 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Sarıtaş köyü Dikilitaş mezrası kırsal alanında yapılan operasyonda, araziye gizlenmiş vaziyette 100 paket halinde bulunan toplam 50 kilo 852 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Aynı mezrada bir şahsın araç ile uyuşturucu madde götüreceği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda ise terk edilmiş araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 150 litre asit anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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