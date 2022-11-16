İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de 50 paket sigara ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de jandarma ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetinde 50 paket değişik markalarda sigara ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetinde 50 paket değişik markalarda sigara ele geçirildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “15 Kasım 2022 günü Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, 50 paket değişik markalarda sigara ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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