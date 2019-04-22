Hakkari'de 500 öğrenciye mesleki eğitim tanıtıldı

Sağlıklı bir meslek seçimi için ortaokulların son sınıflarına yönelik mesleki tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi yetkilileri, bu kapsamda ilk olarak Çukurca Şehit Bilal Soybilgiç Okulu ziyaret edildiğini belirtiler. Yetkililer, ”Merkezdeki okullardan Cumhuriyet Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Şehit Selahattin Ortaokulu ve Derviş Yalım Ortaokulları ziyaret edilerek 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelindi. Burada Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu çalışmalar iki hafta boyunca devam edecek ve ildeki tüm okullar ziyaret edilerek 8. Sınıf öğrencilerine gerekli tanıtımlar yapılacaktır. Şu ana kadar yaklaşık 500 yakın 8. Sınıf öğrencisine ulaşıldı” dediler.