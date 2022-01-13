Hakkari'de 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 çuval içerisinde toplam 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 2 çuval içerisinde toplam 53 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir” denildi.