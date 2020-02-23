İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.


Hakkari Valiliği saat 08.30 itibariyle Hakkari merkezde 12 köy, 26 mezra; Yüksekova ilçesinde ise 2 köy ve 13 mezra yolu olmak üzere toplam 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.