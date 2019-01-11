Hakkari'de 54 yerleşim yerinin yolu kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de halen kapalı olan 54 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 3 köy ve 11 mezra, Çukurca'da 1 köy ve 3 mezra, Yüksekova'da 4 koy ve 12 mezra ile Şemdinli ilçesinde de 4 köy ve 16 mezra olmak üzere toplam 54 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.