Hakkari'de 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'de saat 21.00 itibarıyla başladı.

Görevlilerin haricinde kimsenin dışarda olmadığı kentte trafik de en düşük seviyeye düştü. Hakkari'nin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet, Bulvar, İstiklal caddeleri sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Şubat Pazartesi 05.00'te sona erecek.