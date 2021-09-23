İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de 566 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 566 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 566 kilogram eroin ele geçirildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir rekora daha imza attığını belirtti. Bakan Soylu, “Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum” paylaşımında bulundu.

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