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Hakkari'de 6 baraka kaldırıldı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentin görünümünü bozan barakaları kaldırmaya devam ediyor.


Kentin birçok yerinde görüntü kirliliği oluşturan barakalar belediye ekipleri tarafından tek tek kaldırılıyor. Av. Muhsin Zeydan Caddesi üzerinde bulunan 6 ayrı baraka ise zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.


Yıkım ekibinin başında bulunan Zabıta Müdürü Adil Demir, şehrin görünümünü bozan tek bir baraka bile kent merkezinde bırakmayacaklarını ifade ederek, çalışmalarının program dahilinde devam edeceğini söyledi.

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