Hakkari'de 6 bin 780 kursiyer eğitim görüyor

Hakkari Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, el sanatları kurslarından girişimciliğe, kilim, nakış, giyim, aşçılık, spor, müzik, halk oyunları, kuaförlük, fotoğrafçılık, İngilizce, drama, resim ve değişik dallardaki kurslarla binlerce insanın umudu oldu. 207 erkek ve 287 kadın usta öğretici ile 71 kadrolu usta öğretici olmak üzere 565 eğitmenin himayesinde 565 daldaki kurslarda 6 bin 780 kursiyerin eğitim gördüğü belirtildi. HEM bünyesinde kentin değişik mahalle ve bazı kurumlarda ise açılan kurslara yöre insanı yoğun ilgi gösteriyor.

Deneyimli usta öğreticilerin verdiği kurslarda eğitim gören Hakkarili gençler, katıldıkları kurslarda başarılar elde ederek kendi iş yerlerini kurdukları belirtti.