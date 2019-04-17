Hakkari'de 62 kişiye doğalgaz sertifikası

Hakkari Girişimci İş Adamları Derneği tarafından başlatılan ‘Doğalgaz İç Tesisatçılık' kurusunu başarı ile bitiren 62 kursiyere törenle sertifikaları verildi.

Hakkari Girişimci İş Adamları Derneği tarafından 11 Haziran 2018 tarihinde başlatılan ve 62 kursiyerin katıldığı ‘Doğalgaz İç Tesisatçılık' kursu sertifika töreni, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı. Sertifika dağıtım törenine Vali Yardımcısı Mustafa Pala, AK Parti İl Başkanı olan Hakkari Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Emrullah Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tekin ve kursiyerler katıldı.

Burada konuşan Hakkari Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Emrullah Gür, SODES destekli proje kapsamında kursu düzenlediklerini ifade ederek, 62 kişiye kurs verdiklerini söyledi. Gür, “11 Haziran 2018 tarihinde başlattığımız kursa 62 kursiyer katıldı. Burada kursiyerlere 4 ay teorik, 3 ay ise uygulamalı eğitim verildi. Hakkari Cezaevinde bulunan 12 hükümlümüze de bu kursu verdik ve belgelerini aldılar. Hakkari'de ilk defa böyle bir kurs açıldı. Daha önce birçok proje yapıldı. Ancak istihdama yönelik bizim bir eğitimimiz oldu. Emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala ise, üretimin nitelikli bir iş ve vazife olduğunu belirterek, “Üretim için bir eğitim ve belge gerekir. Sizlerde bunun bir parçası oldunuz. Bu kursa gelerek büyük bir görevin parçası oldunuz. Gelişen ülkemizin en büyük göstergelerinden birisi de doğalgaz ağının sağlanmış olabilmesidir. Şükürler olsun hiçbir ilimiz doğalgazsız kalmadı. Şükürler olsun Hakkari de doğalgaza kavuştu. Önümüzdeki yıl şehir içine ana hatlarının döşenmesi, hane hatlarının döşenmesi ve büyük emek safhası var. Bu da işsizlere istihdam sağlayacak. Bu ihtiyacı önceden gören ve bu kursu düzenleyenlere de teşekkür ediyorum. SODES üzerinde böyle bir kursun açılması hem yerinde bir kurs olmuştur hem de çok ihtiyacı karşılayacak bir kurs olmuştur. İnşallah bundan sonra da Hakkari ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Türkiye'nin geleceğine yönelik talep oluşturarak başka illerde de ihtiyaç doyulacak kurslar burada verilecek. Önemli olan verilen kurslarla bir boşluğu doldurmaktır. Sırf kurs açabilmek için, proje yapabilmek için bir şeyler yapmayalım. Doğru kurslar açmamız gerekiyor. Burada açılan kurs, yerinde bir kurs ve yerinde bir proje olmuştur” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, istihdam amaçlı açılan kursun başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek, bu kursta emeği geçen herkese teşekkür etti.