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Hakkari'de 64 yerleşim yeri kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Önceki gün başlayan ve halen belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 10 köy ve 20 mezra ile Yüksekova ilçesinde 12 köy ve 22 mezra olmak üzere 64 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliği yetkilileri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin bölgede çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü duyurdu.

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