Hakkari'de 7 bin 776 öğrenci LGS'ye girdi

Hakkari'de korona virüs önlemlerinin üs seviyeye çıkartıldığı Lise Geçiş Sınavı (LGS)'ye 7 bin 776 öğrenci sınava girerken bin 450 öğretmen ise görev aldı.

Saat 09.00-15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı sınava öğrenciler aileleri refakatinde toplu taşıma aracı ve özel araçlara sınavın yapılacağı okullara geldi. Okul girişlerinde bekleyen güvenlik görevlileri tarafından sosyal mesafeye dikkat etmek şartıyla öğrenciler okul bahçesine alındı. Okul bahçesinde ise kendilerin bekleyen görevliler tarafından dezenfekte ve maskesi olmayanlara maske verilmesi ile birlikte içeri alındı.

Okul dışında bekleyen aileler ise bina ve ağaç gölgeliklerin altında bekleme yaparak çocuklarının sınavdan çıkmasını beklediler. Okulları tek tek ziyaret eden Hakkari İl Milli Eğitim Müdürümü Bilal Gür, okul dışında bekleyen ailelere seslenerek bu yıl tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etmelerini isteyerek, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi. 7 bin 776 öğrencinin LGS'ye gireceği ve bin 450 öğretmenin görev yaptığı sınavda sosyal mesafeye ve hijyene büyük önem verildi.