Hakkari'de 70 bin 674 öğrenci ders başı yaptı

Hakkari'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla 70 bin 674 öğrenci ders başı yaptı.

Okulöncesi ile ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler için 18 Ocak Cuma günü başlayan ve 2 hafta süren yarıyıl tatili, bugün ders zilinin çalmasıyla sona erdi. İki haftalık tatilin ardından yeniden öğretmen ve arkadaşlarına kavuşan öğrenciler, özlem giderdiler.

Bazı öğrenciler il dışında, bazı öğrenciler ise Hakkari Kayak Merkezinde tatillerini geçirdiklerini ifade ederek, iki haftalık sömestr tatilinin ardından arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, il merkezinde 20 bin 20 olmak üzere il genelinde toplamda 70 bin 674 öğrencinin ders başı yaptığını belirttiler.