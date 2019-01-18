HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 70 bin 674 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Hakkari'nin en başarılı okullarından olan 24 derslikli ve bin 595 öğrencisi bulunan Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri katıldı. Okula gelen Vali Akbıyık, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Sınıflara geçen Vali Akbıyık ve beraberindekiler, öğrencilerle aynı masada oturan velilerle bir süre sohbet etti.

Vali ve beraberindeki protokol üyeleri, karneleri kendi elleriyle öğrencilere dağıtarak birlikte hatıra fotoğrafı çektiler. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere değişik hikaye kitapları dağıttı.

Sömestri tatilinde öğrencilerin ve velilerin neler yapması gerektiği konularında tavsiyelerde bulunan Vali Akbıyık, düşük not alan öğrencilere velilerin sert bir tepkide bulunmaması gerektiği uyarısında bulundu. Vali Akbıyık, “Sömestr tatilinde bol bol dinlenin. Eğitimle ilgili yeni projeler yapıyoruz. Tek amacımız batıdaki gibi, Avrupa'daki gibi öğrencilerimiz de aynı teknoloji ile aynı çağdaş araç ve gereçlerle yetişsinler. Tabi önce kitap okumak gerekir, bir kitap bir insan diyoruz. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. Bunun yanında bizler bir taraftan fiziki yapıları geliştiriyoruz, diğer taraftan okullar yapıyoruz. Biz eğitimi her türlü imkanlarla desteklemeye çalışıyoruz. Tabi çocuğun başarısı; velinin, benim ve okul yönetiminin başarısıdır. Başarısızlıkta velinin, benim, öğretmenin, okul müdürü ve milli eğitim müdürünündür. Bunu böyle bilelim. Çocuklarımızın hepsi çok kıymetlidir. İster başarılı ister başarısız. Tüm öğrencilere sömestr tatilinde başarılır diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, Hakkari merkezde 20 bin 20, toplamda ise 70 bin 674 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirtti.