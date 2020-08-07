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Hakkari'de 70 iş yeri denetlendi

Hakkari’de "korona virüs" denetimleri aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari'de "korona virüs" denetimleri aralıksız olarak devam ediyor.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak dezenfekten çalışmalarını sürdürürken, iş yerlerine yönelik denetimlerini ise sürüyor. Zabıt Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol Birimi, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından marketler, kuyumcu, toplu taşıma, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksi durakları gibi alanlarda "korona virüs denetim yapıldı.


Yaklaşık 70 iş yerini denetleyen ekipler; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda esnafı tekrar bilgilendirerek denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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