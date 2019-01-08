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Hakkari'de 73,6 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 73,6 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 73,6 kilogram eroin ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Kazan köyü yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada; 73,6 kilogram eroin maddesi, 1 adet (7,65 mm) tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 815 TL ele geçirilmiştir. Şüpheli 2 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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