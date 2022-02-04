İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari merkeze bağlı 17 köy ve 51 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 2 köy ve 8 mezra yolu olmak üzere toplam 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirttiler.

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