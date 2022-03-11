Hakkari'de 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari merkeze bağlı 6 köy ve 25 mezra, Yüksekova ilçesinde 14 köy ve 39 mezra yolu olmak üzere toplam 84 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirttiler. Yolların yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.