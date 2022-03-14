İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de 89 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 89 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 89 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, saat 08.20 itibarı ile Hakkari merkeze bağlı 11 köy ve 24 mezra, Şemdinli'de 2 köy ve 9 mezra ile Yüksekova ilçesinde 17 köy ve 16 mezra olmak üzere 89 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını belirttiler. Yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

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