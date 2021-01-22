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Hakkari'de 90 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Hakkari’de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 90 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 90 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.


Hakkari'de kapanan yüzlerce köy yolu, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 90 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Hakkari Valiliği, merkezde 2 köy ve 9 mezra, Çukurca'da 1 köy ve 3 mezra, Derecik'te 4 mezra, Şemdinli'de 4 köy ve 33 mezra, Yüksekova'da ise 9 köy ve 25 mezra yolunun kapalı olduğu ve açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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