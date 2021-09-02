Hakkari'de açık hava sinema günleri etkinliği düzenlendi

Hakkari Belediyesi tarafından 'Hakkari'de Hayat Var' sloganıyla başlatılan açık hava sinema günleri etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Altay Caddesi Kent Parkı'nda halka ücretsiz olarak açık havada sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından patlamış mısır ikramında bulunuldu. Halkın arasında yerini alan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye olarak her gün yeni bir hizmeti çocuklara, kadınlara ve erkeklere ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. "Hakkari'de Hayat Var" dediklerini belirten Vali Akbıyık, "Bu hayatı da belediye olarak sanat sokağı ile cadde giydirme ile parklarla güzelleştirdik. Bugün de çocuklarımız için yeni bir eğlence başlattık. Hakkari'de sinema günleri perşembe ve cumartesi günleri Hakkarililerin hizmetine yeni güncel filmlerimizi Kent Park'ta gösterime sunacağız. Sanat sokağı çalışmalarımız da devam ediyor. Parklarımızın her türlü eksiliği giderildi. İnşallah vatandaşlarımız mutlu, güzel bir sinema gününü yaşarlar.'' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve vatandaşlar katıldı.