Hakkari'de "Ada" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Athol Fugard'ın yazdığı, yönetmenliğini Ayşenur Engin'in yaptığı “Ada” adlı tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. “Ada” adlı tiyatro oyunu, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Onuncu Köy Tiyatro Topluluğu oyuncuları Cihat Ölmez, Diyar Kaplan ve Onur Özbay tarafından sahneye yansıtıldı.

Tek perdelik “Ada” isimli tiyatro oyununu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, bazı kurum amirleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

Adada hapis edilen iki hükümlünün yaşama tutulma mücadelesinin konu edildiği tiyatro oyunu için yer bulamayan birçok tiyatro sever ise oyunu ayakta izlemek zorunda kaldı.

Oyun sonunda Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri oyunculara teşekkür ederek başarıların devamını diledi.