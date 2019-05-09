Hakkari'de ‘Adalet Ormanı' oluşturuldu

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğiyle Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda oluşturulan "Adalet Ormanı"na bin adet fidan dikildi.

Bağlar Mahallesi Fatma Aliye Hanım Anadolu ve Teknik Anadolu Lisesi alanında düzenlenen “Adalet Ormanı” açılışına Vali Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Denetim Serbestlik Müdürü İsmail Aslan, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, kurum amirleri, cezaevi çalışanları, denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler ile öğrenciler katıldı. “Adalet Ormanı” açılışı öncesinde İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duaların ardından, Vali Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki protokol üyeleri arazide fidan dikimi yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol gereğince ‘Adalet Ormanı' oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi. Balık, “Bugün burada değerli protokol üyelerimizle ‘Adalet Ormanı'mızın açılışını gerçekleştirdik. Amacımız doğaya katkı sunmaktır. Bugün bin adet fidanımızı diktik. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı katbekat arttırmayı hedefliyoruz. Burada Denetimli Serbestlik Şubesi, Cezaevi Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ciddi katkıları olmuştur. Ben bu vesileyle emeği geçenlere ve açılışa katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Adalet Ormanı tabelası önünde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında program son buldu.