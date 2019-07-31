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Hakkari'de "AFAD Gönüllülük Projesi" semineri

Hakkari’de "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında gönüllü öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Hakkari'de "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında gönüllü öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.


Hakkari Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde, olası afet ve acil durumlarda riski azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarına etkin olmak isteyen gönüllülere yönelik ''Gönüllük ve AFAD Gönüllülüğü'' konulu bir semine düzenlendi. Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen seminere, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Özgür Bostancı, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sabahattin Özdinç, AFAD personeli, beden eğitimi öğretmenleri, usta öğreticiler ve antrenörler katıldı.


Seminerde söz alan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Özgür Bostancı; 'AFAD Gönüllülük Sistemi', 'Gönüllü Faaliyetleri Yönetimi', 'AFAD Gönüllülük Sistemi Mevzuatı', 'Temel Afet Bilinci ve DASK' konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulundu.


Sinevizyon eşliğinde devam eden seminer, soru cevap ile devam etti.

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