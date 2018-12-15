Hakkari'de ağaçları buz tuttu

Hakkari'de aşırı soğuklar nedeniyle bazı ağaçların dalları buz sarkıtlarıyla kaplandı.

Kent genelinde bir süre önce etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açılırken, yağışlar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Zap suyu, alabalık tesisleri, şelaleler ve dere yataklarının buzla kaplandığı Hakkari'de, ağaç dallarında ise buz sarkıntıları oluştu. Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Hakkari'de, yağışların etkisini kaybetmesiyle dondurucu soğuklar kendini göstermeye başladığını ifade eden vatandaşlar, kar yağışının tekrar başlaması halinde soğuklardan kurtulacaklarını söylediler. Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde bulunan bazı evlerin önündeki ağaçların dalları ise buz sarkıntıları ile kaplanması şiddetli soğukları gözler önüne serdi.