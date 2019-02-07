Hakkari'de “Aile İçi İletişim ve Gençlik” konulu seminer

Hakkari Valiliği himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen seminere; Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Vedat Ali Ertuş, il müftülüğü görevlileri, eşleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan “Aile İçi İletişim ve Gençlik” konulu seminerde konuşan Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, toplumun temelinin aile oluşturduğunu hatırlatarak, “Ailenin sağlam temeller üzerine kurulması; sağlam, mutlu ve huzurlu bir toplumun oluşmasına vesiledir. Ailede şiddetin önlenmesi, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven kültürlü gençlerin yetişmesi, anne-baba, kamu, kul ve komşu hakkı, helal haram duyarlılığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, sosyal medya kullanımında mahremiyet bilinci, bağımlılıkla mücadele, çevre temizliği ve doğal kaynakların kullanımı gibi konularda farkındalık oluşturmak gayesiyle ‘Gönül Bağı' projesi çerçevesinde toplumun her kesimini bir araya getirmek, aralarında sevgi ve muhabbetin oluşmasına vesile olmak, daha iyi bir gelecek için görüş ve önerilerini almak üzere müftülüğümüzce gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin startını bugün vermiş olduk” şeklinde konuştu.

TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü A. Kerim Yaşar ise, bireyin kendini ve başkasını tanıması, mutlu ve huzurlu bir yaşam için güçlü sosyal ilişkiler, düşük stres ve sürekli kendini güncellemenin gerekliliği, kadın ve erkek arasındaki farklılıklara değindi.

Yapılan sunum ve program sonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca katılımcılara ikramlarda bulunuldu.