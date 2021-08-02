İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de alabalık tesisi selde zarar gördü

Hakkari’nin en büyük alabalık tesisi olan Çallı Alabalık Tesisi, meydana gelen selde büyük hasar gördü.

Hakkari'nin en büyük alabalık tesisi olan Çallı Alabalık Tesisi, meydana gelen selde büyük hasar gördü.


Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiindeki Çallı Alabalık Tesisleri, etkili olan yağışlar nedeniyle sel suları alında kaldı. Kentin alabalık ihtiyacının bir kısmının karşılandığı tesisin içler acısı durumu ise görenleri üzdü.


Alabalık tesislerini işleten ve engelli olan Mehmet Çallı, zor durumda olduklarını belirtti. Çamur deryası içinde kalan tesisi görüntüleyen Çallı, ekiplerin hasar tespiti için bölgeye geldiğini söyledi. Çallı, “Ne olur bize yardım edin, tesisimiz gitti” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.