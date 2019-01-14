Hakkari'de ‘arabuluculuk' eğitimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de arabuluculuk eğitim seminerine katılan avukatlara sertifikaları verildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de arabuluculuk eğitim seminerine katılan avukatlara sertifikaları verildi.
5 - 10 Ocak tarihleri arasından Hakkari Barosundan verilen eğitim seminerinde; Prof. Dr. Ünal Sığrı, Öğretim Üyesi Dr. Özgen Alkanat ve Avukat Yurdagül Gündoğan tarafından avukatlara 84 saatlik arabuluculuk eğitimi verildi. Eğitimi tamamlayan avukatlara, Hakkari Barosunda katılım belgeleri takdim edildi.
Sertifika programına Hakkari Barosu Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Avukat Yurdagül Gündoğan ve avukatlar katıldı.