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Hakkari'de aracın çarptığı anne kedi tedavi altına alındı

Hakkari’de bir aracın çarptığı ve 3 yavrusu bulunan anne kedi veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari'de bir aracın çarptığı ve 3 yavrusu bulunan anne kedi veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alındı.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor. Hayvanlara sahip çıkarak sağlık taramasından geçiren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bu defa ise aracın çarptığı bir anne kediyi kurtardı. Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu ve Tekniker Fatih Çiftçi yaralı kediye ilk müdahaleyi yaparak kırılan her iki ayağını alçıya aldılar. Yavruları ise şırınga ile süt verilerek beslenmeleri sağlandı. Tedavisi devam eden kedinin sağlığına kavuşma ile tekrar yaşam alanına geri bırakılacak.

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